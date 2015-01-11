Снегопады не помешали движению на трассах Челябинской области

В Челябинской области минувшей ночью по всей территории области прошел небольшой и умеренный снег, на юге до сильного. На очистку региональных дорог общего пользования от выпавшего снега выведено сегодня, 26 февраля, 80 единиц техники.

По данным Челябинского Гидрометцентра, ночью выпало от 0,6 до 5,6 миллиметра осадков. В министерстве дорожного хозяйства и транспорта уточнили, что снег шел в Чебаркульском, Брединском, Капталинском и Кизильском районах. В остальных районах был слабый снег или совсем без осадков.

Сегодня утром на областных дорогах общего пользования борьбу со снегом вели 24 автомобиля «Урал-тройка», 41 комбинированная дорожная машина (КДМ), 12 тракторов со снегоочистителем, 9 автогрейдеров.

За минувшие сутки не зафиксированы дорожно-транспортные происшествия, причиной которых инспекторы ГИБДД указали бы плохое состояние областных автодорог. Срывов в движении автобусных маршрутов по вине дорожников нет.

Синоптики прогнозируют небольшой снег, местами умеренный, слабые метели.

Как сообщили в УпрДор «Южный Урал», по федеральным дорогам в регионе состояние проезда нормативное. На отдельных участках снег идёт, но это не влияет на движение.

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