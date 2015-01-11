Снег и метели не оставят Южный Урал в конце зимы

По сведениям Челябинского Гидрометцентра, на Южном Урале сохранится облачная погода, сильный снегопад ожидается в северной половине области, в отдельных районах — метели, на дорогах снежные заносы.

В ночь на 27 февраля в регионе ожидается от 14 до 19 градусов мороза, на юге области чуть теплее, до -12, на крайнем севере до -22. Днем во вторник потеплеет до -2−7 градусов.

В последний зимний день, 28 февраля, синоптики также прогнозируют осадки. Максимальная температура на улице ночью составит 21 градус со знаком минус, днем -2−7. В ночь на 1 марта в регионе ожидается 27 градусов холода, а днем 1 марта за окном будет -6−11, осадки маловероятны.

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