Когда ждать плюсовых температур

На Урале март — зимний месяц. Да, чуть-чуть теплее и солнечнее других, но все же в целом холодный и ветреный. Какой же будет погода в марте 2018?

— В марте температура воздуха еще не поднимается выше ноля градусов, а среднесуточная составляет −7…−9 градусов, — рассказали газете «Комсомольская правда» — Челябинск в Челябинском Гидрометцентре.

Возьмем хотя бы первые числа месяца. Синоптики обещают, что уже с этого четверга, то есть 1 марта, днем в Челябинске будет −3…−5 градусов. Зато ночи по-зимнему зябкие: −15…−21. Можно нос отморозить!

— В марте могут быть оттепели и морозы, — говорят в Гидрометцентре. — А колебания температуры непредсказуемы. Как-то в Челябинске потеплело до +15 градусов. На другой год в марте стукнул мороз под -36, правда, только на день.

ВЕСНУ ВЕДЕТ СОЛНЦЕ.

Главный признак идущей на Челябинск весны — это солнце. Пасмурных дней за весь месяц, если и наберется, не больше недели.

— В течение 25−27 дней на всей территории области в марте светит солнце. Суммарная продолжительность солнечного сияния составляет 134−200 часов, — замечают синоптики.

Именно солнце и виновато в том, что дни на Урале становятся все теплее: днем оно прогревает округу. Но стоит солнцу сесть за горизонт — и возвращается зимний холод.

ПРОГНОЗ БЕЗ АНОМАЛИЙ.

Осадки в марте непостоянны: то пусто, то густо. А когда густо, может грянуть метель. В горах это явление может держаться треть месяца. Так что любителям турпоходов в Уральские горы стоит быть осторожными.

Сохранять бдительность в марте нужно автомобилистам: корка льда на дорогах способна образоваться в любой из дней.

Пока синоптики говорят, что погода на март 2018 в Челябинске не отличится чем-либо этаким. Никаких предпосылок для аномальной температуры или осадков нет. Но погода, мы знаем, слишком непредсказуема, может случиться всякое.

Два последних дня февраля обещают быть чисто зимними. Днем во вторник и в среду в Челябинске −9…−11, пасмурно, снег. Ночью холодно: −18…−20.

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