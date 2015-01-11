Помогли преодолеть трудный путь в несколько ступеней

Сергей Зырянов – молодой человек с ограниченными возможностями здоровья - получил больше самостоятельности благодаря помощи простых людей, фонда «Помогая сердцем» и депутата Собрания депутатов Вячеслава Захарова.

История с Сергеем Зыряновым уже известна озерчанам: оставшись без родительской опеки несколько лет назад, он был вынужден адаптироваться к новым непростым условиям существования. О своих трудностях никому не говорил и не жаловался, но в 2016 году члены местного отделения ВВП «Единая Россия» узнали о ситуации, в которой оказался инвалид, и решили ему помочь: накануне Нового года подарили молодому человеку современную электроприводную коляску. Сергей стал более мобильным: все хозяйственные дела по дому пошли быстрее, а прогулки на свежем воздухе превратились в приятное путешествие. Но сдерживающим оказался один момент: выезд из дома каждый раз становился настоящим испытанием не только для Сергея, но и для тех, кто ему в этом помогал. Дорога от квартиры до улицы превращалась в полосу препятствий: безопасно спустить с лестницы инвалидную коляску стоило большого физического труда, требовало концентрации всех сил, чтобы механизм не перевернулся и находящийся в нем человек не упал.

В очередной раз на помощь к Сергею Зырянову пришли добрые люди. Шефствуют над инвалидом-колясочником волонтеры Благотворительного фонда «Помогая сердцем» под руководством Ивана Давыдова: помогают преодолевать житейские трудности, собирают средства на лечение, и даже нашли деньги на электроподъемник, чтобы их подопечный наконец-то смог выбираться из дома на улицу самостоятельно.

Сделать очередной шаг - установить электроподъемник в подъезде и осуществлять его техническое обслуживание – общественники попросили депутата Собрания депутатов Вячеслава Захарова. Вячеслав Михайлович не просто взял на себя все расходы по приобретению необходимых материалов, но и привлек специалистов-наладчиков.

26 февраля, утром в подъезде дома по пр. К. Маркса, где живет Сергей Зырянов, сотрудники управляющей компании ООО «ОСЖС» оборудовали первый этаж электроподъемником – теперь человек на инвалидной коляске может без особых усилий преодолеть лестничный проем в несколько ступеней. Специальный механизм будет доставлять пассажира в вертикальном положении сверху вниз и обратно, управляется металлическая передвижная платформа с помощью пульта.

Иван Давыдов, директор Благотворительного фонда «Помогая сердцем»:

- Мы выражаем благодарность всем неравнодушным людям, кто оказал и продолжает оказывать поддержку нашему фонду. Вячеслав Захаров на собственном примере показал, что такое благотворительность, когда человек бескорыстно протягивает руку помощи и делает все, что в его силах, чтобы поддержать ближнего. Это достойно искреннего уважения.

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