Южноуральские школьники поборолись за право учиться в МГУ

В Челябинской области завершился очный тур олимпиады «Покори Воробьевы горы!»

На прошедших выходных амбициозные школьники Челябинской области собрались на базе отдыха «Утес», но не для того, чтобы отдохнуть. МГУ и газета «Московский комсомолец» в очередной раз проводили молодежную олимпиаду «Покори Воробьевы горы!». По итогам интеллектуального соревнования школьники могут поступить в Московский государственный университет без экзаменов. Диплом олимпиады станет проходным билетом не только в главный вуз страны, но и во все ведущие высшие учебные заведения России.

Помимо возможности поступления в МГУ у южноуральских школьников появилась возможность пройти конкурс в университетскую гимназию, которая открыла свои двери первым учащимся в сентябре 2016 года. В школе-интернате учатся одаренные школьники от 14 до 17 лет со всей России.

– В этом проекте приняли участие 23 человека. Уверен, что многие по итогам соревнования поступят в университетскую гимназию. Всего на прошедших выходных в финальном туре олимпиады приняли участие порядка 70 человек. Результаты будут в конце марта. Но уже на выходных было видно, что случайных ребят там нет, – рассказал сегодня журналистам в областном пресс-центре «Гранада Пресс» заместитель проректора – заместитель начальника Управления профессиональной ориентации и работы с талантливой молодежью в МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Копчиков. – Сама олимпиада идет три часа, остальное время у школьников была возможность прогуляться – места действительно живописные, подышать свежим воздухом. Также мы проводили консультации для школьников и их родителей, рассказывали об МГУ. Убеждали их, что поступить в вуз реально, надо не бояться трудностей, пробовать и поступать.

Олимпиада проводится в два этапа, сначала проходит заочный этап – школьники выполняют задания и отправляют в МГУ. После победители этого тура приглашаются на очный тур, который по традиции проходит в нескольких городах страны. В этот раз финальные соревнования состоялись в шести городах России, в том числе и в Челябинске. Олимпиада проходит по девяти предметам – биологии, географии, журналистике, иностранным языкам, истории, литературе, математике, обществознанию, физике и химии. Победители и призеры олимпиады получают ряд преференций при поступлении в вузы. Так как олимпиада «Покори Воробьевы горы!» считается олимпиадой первого уровня, то победа в ней фактически гарантирует студенческий билет в кармане. Выпускникам только предстоит подтвердить статус своего диплома, набрав не менее 75 баллов на Едином госэкзамене по предмету олимпиады. Но, по словам эксперта, практически всегда у победителей и призеров олимпиад высокие баллы ЕГЭ. Набрать нужные баллы не составляет труда.

Информированием школьников и их родителей об олимпиадах МГУ традиционно занимается газета «Московский комсомолец». Являясь партнером вуза в проведении соревнований «Покори Воробьевы горы!» с 2005 года «МК», а также региональные издания газеты по всей стране рассказывают со страниц газет и сайтов о начале проведения испытаний, условиях, итогах мероприятия.

– По нашим подсчетам, около четверти читателей газеты интересуются темами образования и науки. «Покори Воробьевы горы!» – это самая крупная социальная акция «МК» в сфере образования, – рассказал главный редактор газеты «МК-Урал» Александр Скрипов. – Мы рады, что очный тур олимпиады проводится у нас, это большая честь для Южного Урала, и на мой взгляд, место для олимпиады выбрано правильно. В Челябинской области высокий уровень образования, наши школьники стабильно показывают высокие результаты по олимпиадам, поступают в ведущие вузы страны.

С главным редактором регионального издания согласился и представитель МГУ. Михаил Копчиков отметил профессионализм южнуральских педагогов, высокий уровень знаний уральских школьников по математике и физике, а также рассказал, что на естественнонаучные специальности в МГУ каждый год поступает много ребят из Озерска, Снежинска и Челябинска.

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