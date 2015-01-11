О последних изменениях законодательства в сфере применения контрольно-кассовой техники

в Межрайонной ИФНС России №3 по Челябинской области состоялся брифинг по вопросу «Изменение налогового законодательства».

Информацию о последних изменениях законодательства и правоприменительной практики, связанных с переходом на новый порядок применения контрольно-кассовой техники довел начальник Межрайонной ИФНС России №3 по Челябинской области А.С. Сумин.

Алексей Сергеевич разъяснил присутствующим, что в соответствии с новым порядком ККТ должна передавать данные о расчетах в налоговые органы через операторов фискальных данных. Обязанность применять новую ККТ он-лайн наступила с 01.07.2017.

При этом индивидуальные предприниматели и юридические лица, применяющие систему налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности, или индивидуальные предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, в том числе налогоплательщики, осуществляющие торговлю с использованием торговых автоматов, а также лица, осуществляющие деятельность в сфере услуг, независимо от системы налогообложения, т.е. малый бизнес, который не был обязан применять кассу, переходит на новый порядок применения ККТ с 1 июля 2019 года. В тоже время организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного питания и имеющие наёмных работников, обязаны применять ККТ с 01.07.2018.

А.С. Сумин обратил внимание, что зарегистрировать новую ККТ возможно в любом налоговом органе, предоставив комплект документов на бумажном носителе. Особое внимание было уделено регистрации ККТ с использованием Интернет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России www.nalog.ru.