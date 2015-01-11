Авария с 4 автомобилями под Миассом создала затор на трассе М-5

Крупная авария заблокировала трассу М-5 в районе Миасса (Челябинская область) — на мосту столкнулись четыре машины.
«Около 9 часов утра в среду, 28 февраля, на 1 778 километре трассы “Урал”, на мосту через реку Миасс, столкнулись два грузовых автомобиля и две легковые машины. По предварительным данным, в аварии погибли два человека. В результате ДТП движение транспорта на данном участке дороги затруднено», — сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал».
Подрядная организация «Уралавтодор» готовится к эвакуации поврежденной техники.
До окончания устранения последствий аварии МВД рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок в данном направлении либо изменить маршрут движения.
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Ключевые теги: ДТП, М-5 Урал.
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