Авария с 4 автомобилями под Миассом создала затор на трассе М-5

Крупная авария заблокировала трассу М-5 в районе Миасса (Челябинская область) — на мосту столкнулись четыре машины.

«Около 9 часов утра в среду, 28 февраля, на 1 778 километре трассы “Урал”, на мосту через реку Миасс, столкнулись два грузовых автомобиля и две легковые машины. По предварительным данным, в аварии погибли два человека. В результате ДТП движение транспорта на данном участке дороги затруднено», — сообщает ФКУ Упрдор «Южный Урал».

Подрядная организация «Уралавтодор» готовится к эвакуации поврежденной техники.

До окончания устранения последствий аварии МВД рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок в данном направлении либо изменить маршрут движения.

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