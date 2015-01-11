В Озерске военнослужащая Росгвардии лишила себя жизни

О трагедии, случившейся в закрытом административно-территориальном образовании, стало известно в понедельник, 27 февраля. Женщина-прапорщик, отпросившись в туалетную комнату войсковой части № 3445, лишила себя жизни.

Военно-следственный комитет занимается выяснением всех причин и обстоятельств смерти 45-летней жительницы Челябинской области. Со слов знакомых погибшей, сослуживцы оказались шокированы произошедшим. Аналогичный инцидент произошел годом ранее: в соседней военной части № 3446 добровольно ушел из жизни прапорщик. В пресс-службе уральского управления Росгвардии сообщили, что подобная информация будет оглашена позднее.

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