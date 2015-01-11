Жительница Озерска благодаря записи во «ВКонтакте» нашла брата и мать, которых не видела 40 лет

В одной из групп соцальной сети "ВКонтакте" развернулась невероятная история, достойная программы "Жди меня". По просьбе мужчины из Иркутска по имени Сергей в сообществе выложили детские фотографии его сестры — девочки Лены Крюковой 4-5 лет. Их разлучили в детстве, в конце 1970-х: по словам Сергея, Ленку забрали из семьи органы опеки Кыштыма (тогда они жили в поселке Тайгинка) и определили в детский дом Озерска.

Дети потеряли друг друга и не могли найти целых 40 лет. Недавно Сергею посоветовали написать пост в одной из озерских групп — мало ли, вдруг кто-нибудь что-нибудь вспомнит. Однако реальность превзошла все ожидания: уже через пару часов после публикации снимков Лена объявилась в комментариях. "Это моя фотография", — написала уже взрослая, 45-летняя женщина.

— Когда родители развелись, Сергей остался с матерью и уехал, я осталась с отцом, но он мной совсем не занимался, поэтому вскоре органы опеки меня у него забрали. А потом меня взяли в приемную семью, здесь ниточки и оборвались. Дело в том, что мама меня пыталась найти, но опека не разглашала, где я и с кем я — не имели права по закону, все-таки, у меня была новая приемная семья, — рассказала Елена Темникова.

Но в этой новой приемной семье отношения не сложились, и в 16 лет Елена ушла из дома. Говорит, что 20 лет с мачехой и отчимом не общалась. Правда, после смерти мачехи, все-таки стала ухаживать за больным отцом.

Все эти годы озерчанка мечтала найти свою настоящую семью, но, как и ее мама, лишь блуждала впотьмах, понятия не имея, куда судьба забросила близких. На далекий Иркутск и подумать не могла. А тут такая радость: сразу несколько человек отправили ей в ВК ссылку на пост, смотри, мол, история почти как у тебя. А это и оказалась ее история.

— Я тогда сидела на работе, мне начали присылать запись, просто поделиться, у меня чуть крыша не поехала, поверить не могла, что мои нашлись, — говорит женщина.

Конечно, Елена тут же разузнала номер и позвонила родным. Поначалу просто плакали, даже не знали, что и как говорить, но через несколько минут отпустило: почувствовали, что случилось чудо, надо просто радоваться и, кстати, собираться в дорогу. Сейчас вновь обретенные родственники решают, кто к кому поедет: "мы к вам приедем", "нет, мы к вам!", но это уже мелочи, так что скоро семья Крюковых-Темниковых соберется вместе и все крепко обнимутся после многолетней разлуки.

— Когда я позвонила, чувствовалось, что маме неловко, что она чувствует свою вину. А вот с братом моментально поняла, что свои: он даже говорит моими словами, характер как у меня, сильный, экспрессивный. Говорит, так долго тебя искал, потом психанул, но теперь все невозможное для тебя сделаю. Я смеюсь и плачу: уже сделал! — делится эмоциями Елена.

В восторге от потрясающей новости и взрослые дети Елены Темниковой: 16-летний сын Артем и 27-летняя дочь Екатерина. Тема, по словам женщины, аж прослезился, хотя парень в маму — не сентиментальный, твердый, как камень. А дочь тут же бросилась собирать подарки: наконец-то для родных.

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