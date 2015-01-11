«Охотницы» приняли участие в мини-турнире в Екатеринбурге

Мы продолжаем знакомить вас с флаг-футболом. Последними новостями из жизни озёрской команды «Охотницы» с нами поделилась её капитан Юлия Каримова. В минувшие выходные озерчанки поучаствовали в мини-турнире с участием уже хорошо известной им команды «Саламандры» из Екатеринбурга, а также новичков из Тюмени – командой «Сойки». Впечатления от игр остались самыми положительными, несмотря на то, что «Охотницам» вновь не удалось одолеть именитых свердловчанок. Тем более, что позиции озерчанок перед началом игрового сезона являются ослабленными из-за того, что команда понесла 2 потери: одна из «Охотниц» временно покинула команду по семейным обстоятельствам, другая получила травму колена на одной из тренировок.

Победителем турнира стали «Саламандры», второе место заняли «Охотницы», третьими стали «Сойки».

«Охотницы» – «Сойки» – 38-6

«Саламандры» – Охотницы» – 32-12

«Сойки» – «Саламандры» – 7-42

В будущий уикенд «Охотницы» отправятся в т.н. «тренировочный лагерь» в г.Челябинск, где с девушками из других уральских команд будут оттачивать мастерство, ну, и, конечно, получать бесценный опыт.

К слову сказать, команда постоянно ведёт набор игроков. Спортивное прошлое или настоящее не обязательны, но желательны!