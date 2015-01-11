Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны

В 1931 году по инициативе нескольких государств французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль основал в Париже «Ассоциацию Женевских зон» — «зон безопасности», для создания посредством двухсторонних и многосторонних соглашений локальных зон безопасности во всех странах.

Впоследствии Ассоциация была преобразована в Международную организацию гражданской обороны — МОГО.

В 1972 году МОГО получила статус межправительственной организации.

В настоящий момент государствами-членами МОГО являются 53 страны, 16 государств имеют статус наблюдателей, кроме того 15 организаций являются ассоциированными членами МОГО.

Всемирный день гражданской обороны, установленный в 1990 году, отмечается в странах — членах МОГО — с целью пропаганды знаний о гражданской обороне и поднятия престижа национальных служб спасения. День 1 марта выбран не случайно. Именно в этот день вступил в силу Устав МОГО, который одобрили 18 государств.

Празднование 1 марта праздника "Всемирный день гражданской обороны" позволяет привлечь внимание современного общества к важным задачам, которые выполняются национальными службами гражданской защиты и обороны. Основными из них являются спасение жизни и окружающей среды.

В наши дни в России понятие «гражданская оборона» перестало быть символом исключительно военного времени. Крупные пожары, техногенные и природные катастрофы, теракты и другие чрезвычайные ситуации могут принести не меньше разрушений. Предотвращение и ликвидация последствий подобных происшествий, а также профилактическая работа с населением входит в задачи как органов исполнительной власти, так и министерств, ведомств, предприятий и организаций, являющихся звеньями территориальной подсистемы РСЧС.

Органами постоянного и повседневного управления РСЧС на территории Озерского городского округа являются: «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Озерского городского округа», единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) Озерского городского округа.

Обучением населения по программе «Основы гражданской обороны, защиты и предупреждения чрезвычайных ситуаций» с 1998 года занимается структурное образовательное подразделение Курсы гражданской обороны, которое входит в состав Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа».

И марта первого под чистым мирным небом

Мы ежегодно не устанем всем желать,

ЧС чтоб в жизни страшных — вовсе не было,

Их своевременно всегда предотвращать.

Навек предать забвению войны законы!

Всех со Всемирным днем гражданской обороны!