Из будней спасателей…

28 февраля 2018 в 09.10 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа от диспетчера «03» поступила просьба вскрыть дверь квартиры в мкр. Заозерный. В квартире пожилая женщина просит о помощи, но не может открыть изнутри дверь. На месте также находится наряд полиции. В 09.12 на место вызова выехала дежурная смена спасателей. В 09.55 спасатели вскрыли дверь слесарным инструментом. В квартире обнаружили женщину в беспомощном состоянии и нуждающуюся в медицинской помощи. Пострадавшей занялись медицинские работники.

В 21.12 в ЕДДС по линии 112 поступил звонок от очевидца с сообщением, о ДТП на перекрестке улиц Дзержинского и Монтажников: столкнулись два легковых автомобиля ВАЗ 2115 и ДЕУ Нексия. В одном а/м женщина -водитель без сознания, в другом женщина-водитель получила ранения.

Информация была оперативно доведена до служб экстренного реагирования города. На место происшествия выехала дежурная смена спасателей. Спасатели стабилизировали ТС, отключили аккумуляторы, сопроводили пострадавших (озерчанки 1968 и 1982 г.р. ) до «Скорой». Одна пострадавшая госпитализирована, второй оказали помощь медики в приемном покое.

Телефон экстренных служб – 112.