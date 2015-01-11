Что изменится в нашей жизни с началом весны-2

Теперь можно подать одно заявление на получение нескольких муниципальных и государственных услуг.

Это будет разрешено с 30 марта. Пока же на каждую услугу, даже если они связаны с одной тематикой, например, оформление недвижимости в собственность, ее регистрация, нужно подавать несколько заявлений. И при этом приходится делать несколько копий одних и тех же документов (паспорта, свидетельства о собственности и прочее), которые могут быть на руках только у гражданина.

Ведомства и муниципалитеты сами сформируют перечни услуг, которые они будут предоставлять на основании комплексного запроса. Единый перечень на федеральном уровне утверждает правительство.

Законом также дается гражданину право не платить за госуслугу вторично, если первый раз при ее оказании в документах были сделаны ошибки сотрудниками многофункционального центра.

Дисциплинировать сотрудников МФЦ должно и то, что совершенствуется порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра. Случаи, когда в документы вносятся некорректные сведения, например номер квартиры, и потом граждане не могут переоформить недвижимость после кончины родственников или неправильно написана фамилия при внесении ее в базу данных, не единичны. Но надо учитывать, что некорректные данные могут быть введены и сотрудниками госорганов, а многофункциональный центр только копирует их для справок. И тогда обращение по корректировке данных можно оформить в МФЦ.

https://rg.ru