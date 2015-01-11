Что изменится в нашей жизни с началом весны-3

В России и других четырех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 1 марта вступает в силу технический регламент, ограничивающий продажу электротехники и радиоэлектроники, которая изготовлена с применением веществ, опасных даже в небольших концентрациях для человека и окружающей среды.

Это касается компьютеров, телевизоров, стиральных машин, телефонов, электрифицированного инструмента и другой распространенной продукции. Речь идет об огромном рынке: в 2017 году, подсчитали в GfK, в России продано 220 миллионов единиц бытовой техники и электроники - на 5 процентов больше, чем в предыдущем году.

Требования нового техрегламента отчасти гармонизированы с европейскими: он устанавливает такие же, как в Евросоюзе, допустимые концентрации ртути, шестивалентного хрома, полибромированных дифенилов и полибромированных дифенилэфиров (не более 0,1 процента в однородных материалах), кадмия (не более 0,01 процента), пояснил "РГ" замдиректора Департамента технического регулирования и аккредитации Евразийской экономической комиссии Вячеслав Бурмистров.

Электроника, которая поставляется не только в Россию, но и в Европу и другие развитые страны, уже соответствует новым нормам. Не вписываться в них могут дешевые модели, разработанные для развивающихся стран.

Доля таких товаров отличается в зависимости от сегмента рынка. Но можно с уверенностью утверждать, что более 80 процентов производимой в РФ техники известных брендов уже соответствуют стандартам нового техрегламента, говорит президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров. "Доля импортных товаров, которые не соответствуют новым правилам, по нашим оценкам, составляет 18 процентов", - говорит он.

При этом ограничения не затронут технику из китайских и других иностранных интернет-магазинов, которая поступает в Россию в посылках - на нее не надо оформлять сертификаты, а значит, ее никто не проверяет на российские и евразийские требования по безопасности. Это в первую очередь смартфоны и телефоны. "Доля устройств, поступающих таким путем в Россию, составляет почти 30 процентов в общем объеме рынка, и каждый год она стремительно увеличивается", - отмечает Федоров.

Вне действия техрегламента также остались батарейки и аккумуляторы: пока они не включены в перечень продукции, к которой устанавливаются обязательные требования в рамках ЕАЭС, напоминает Бурмистров. Также документ не распространяется на игры и игрушки на батарейках, их обращение уже регулирует специальный техрегламент.

Новый документ дает производителям и импортерам два года на модернизацию своего модельного ряда - после 1 марта 2020 года продавать технику, у которой концентрация опасных веществ превышает допустимую, будет нельзя. Ранее в ЕАЭС обязательных требований в этой части не было, объясняет Бурмистров длительный переходный период, продукция сертифицируется только на степень электрической опасности и электромагнитную совместимость.

"С развитием науки и технологий в повседневный быт входит все больше новых изделий и материалов, содержащих химические элементы и соединения, вновь синтезированные или выделенные, - говорит Бурмистров. - Научно доказано, что многие из них, применяемых в слишком большом количестве, сильно вредят здоровью людей и окружающей среде. Среди них есть канцерогены, разрушители озонового слоя и т.д. Техрегламент ЕАЭС ограничивает объемы применения опасных веществ в электротехнике на стадии ее разработки и изготовления". Представитель ЕЭК подчеркивает, что приведение продукции в соответствие с повышенными требованиями нужно не только для безопасности, но и чтобы у евразийских производителей были хорошие перспективы на внешних рынках.

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