«Неуступчивый» водитель спровоцировал аварию в Озерске – пострадали три женщины

Дорожный инцидент произошел в Озерске вчера, 28 февраля, в десятом часу вечера. На улице Монтажников 45-летний водитель на Daewoo Nexia, поворачивая налево на разрешающий сигнал светофора, не предоставил преимущества в движении автомобилю «ВАЗ-21150», который ехал во встречном направлении прямо.
В результате столкновения 35-летняя женщина — водитель «Лады» — и пассажиры Daewoo — женщины 47 и 49 лет — получили телесные повреждения, сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области.
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Ключевые теги: Озёрск, ДТП, пострадавшие.
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