Экс-сенатор Цыбко официально объявил о завершении голодовки

Экс-сенатор Константин Цыбко, находящийся в СИЗО Златоуста, написал официальное заявление о прекращении с 11-ти утра сегодняшнего дня голодовки.

Напомним, о прекращении приема пищи в знак протеста Цыбко объявил вчера, 1 марта, в челябинском областном суде, где рассматривается апелляционная жалоба Константина Валерьевича, не согласного с ранее вынесенным приговором Озерского городского суда.

Цыбко вчера заявил суду, что не будет принимать пищу до тех пор, пока не получит личную встречу с адвокатом, которую, по мнению его самого и его защитников, незаконно запретили.

Сегодня, 2 марта, адвокат Симаков беспрепятственно прошел в СИЗО, чтобы встретиться со своим подзащитным. Сделать это Симаков мог и вчера, но не захотел по каким-то причинам.

Дело в том, что вчера, 1 марта, к Цыбко приезжали двое из трех его адвокатов, одного из них не пустили, так как он не имел при себе адвокатского удостоверения, что является законным основанием для отказа во встрече. У Симакова же и вчера, и сегодня с документами было все в порядке, так что причин, по которым его встреча с подзащитным могла бы не состояться, нет.

«Согласно официальным ответам из регионального ГУФСИН и администрации СИЗО на запросы суда, на территорию следственного изолятора не пустили одного из адвокатов, поскольку у него не было с собой адвокатского удостоверения. Второму защитнику пройти не запрещали, однако он заходить не стал», — так вчера прокомментировала ситуацию руководитель пресс-службы Челябинского областного суда Евгения Нациевская.

Отметим, в настоящее время судебное разбирательство по делу Цыбко находится на стадии прений сторон, в которых 15—16 февраля выступила сторона государственного обвинения, а также 27 февраля — заинтересованное лицо (мать осужденного Нина Гирко). Адвокаты экс-сенатора пока не выступали — одному из них предстоит это сделать сегодня в два часа дня.

Уголовное дело в отношении бывшего члена Совета Федерации от Челябинской области Константина Цыбко, не согласного с ранее вынесенным приговором Озерского городского суда, поступило в облсуд 29-го сентября прошлого года. Рассмотрение апелляционной жалобы экс-сенатора началось 25-го октября 2017-го.

Суд первой инстанции приговорил Цыбко к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за взяточничество в особо крупном размере. Приговор был оглашен третьего августа 2017 года.

Кроме того, суд Озерска лишил Цыбко права работать на госслужбе сроком на три года и назначил ему штраф в размере 70-ти миллионов рублей.

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