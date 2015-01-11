Морозный антициклон не покидает Урал

Синоптики обещают южноуральцам снегопады и потепление в начале недели. Но холодный Сибирский антициклон не собирается отступать.
В большинстве регионов сохранится морозная погода с температурой на 3−6 градусов ниже нормы.
«В ближайшие дни в Свердловской, Челябинской и Курганской областях температура ночью составит 15−20 градусов мороза, днем — минус 5−10 градусов. С началом новой недели потеплеет до нуля. Правда, повышение температуры будет сопровождаться снегопадами, возможно, сильными», — говорится в сообщении Гидрометцентра России.
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Ключевые теги: Южный Урал, погода, циклон.
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