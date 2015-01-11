Продолжается прием заявок на конкурс социально значимых проектов среди общественных и некоммерческих организаций

ФГУП «ПО «Маяк» объявило открытый конкурс среди общественных и некоммерческих организаций по разработке и реализации на территории Озерского городского округа благотворительных социально значимых проектов.

Конкурс приурочен к 70-летию ФГУП «ПО «Маяк» и проводится в целях поддержки инициатив в решении актуальных социальных проблем на территории присутствия ПО «Маяк», популяризации достоверных знаний о ядерных технологиях, атомной энергетике и промышленности, повышения эффективности благотворительной деятельности. В нем могут принять участие некоммерческие, общественные (за исключением религиозных объединений и политических партий) организации. Представленный на конкурс проект должен соответствовать уставным целям организации-заявителя.

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Образование», «Культура», «Спорт», «Благоустройство», «Забота о ближнем». Участники представляют свои предложения по решению конкретной общественно значимой проблемы, соответствующей направлениям конкурса, в форме проекта.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку. Прием заявок проводится с 12 февраля по 12 марта 2018 года. Подведение итогов и оглашение результатов конкурса состоится 20 марта 2018 года. Проект организации-победителя должен быть реализован до 29 декабря 2018 года. Основные критерии определения победителей конкурса: актуальность проблемы и социальная значимость проекта, детальная проработка проекта, соответствие целям и задачам конкурса, достижимость результатов проекта, реалистичность и оправданность представленной сметы проекта, вовлеченность жителей округа в реализацию проекта.

http://www.po-mayak.ru