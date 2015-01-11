Дети из озерского детского дома поздравили сотрудников полиции с Днем защитника Отечества.

Ребята планировали прийти в гости к полицейским 22 февраля, но из-за введенного на территории Озерского городского округа карантина, встречу пришлось перенести на неделю.

Для собравшихся в актовом зале Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск сотрудников полиции дети спели песни, поздравив стражей правопорядка с праздником мужества. Подарили панно, сделанное своими руками, которое было передано на хранение в музей озерской полиции.

На мероприятие также были приглашены ветераны правоохранительных органов. Ветеран органов внутренних дел подполковник милиции в отставке Рамаданов Вениамин Васильевич и председатель Совета ветеранов озерской дивизии войск национальной гвардии полковник в отставке Новик Владимир Петрович выступили перед личным составом Управления с рассказом об истории праздника.

Сотрудники полиции поблагодарили бурными аплодисментами ребят из детского дома и подарили сладкие подарки, а ветеранам вручили цветы.

В конце мероприятия дети смогли познакомиться с оружием, состоящим на вооружении в полиции. Ребята с удовольствием примеряли средства защиты и делали селфи.