Южноуральцев ждет короткая рабочая неделя

Наступившая рабочая неделя станет самой короткой с начала года — в связи с празднованием Международного женского дня южноуральцы будут работать всего три дня, а отдыхать — четыре.

Трудовые будни продлятся с понедельника, 4 марта, по среду, 7-е. Затем южноуральцы уйдут на четырехдневные каникулы: с 8 марта, по воскресенье, 11-е, включительно. Кроме того, в Роструде сообщили, что предпраздничный рабочий день, 7 марта, будет сокращен на один час.

Отметим, что разрыв между 8 марта и законными выходными — субботой и воскресеньем — удалось компенсировать за счет переноса нерабочего дня 6 января, который пришелся на субботу.

Следующие после мартовских праздников продолжительные выходные придутся только на май. По случаю Дня весны и труда россияне будут отдыхать с 29 апреля по 2 мая. На День Победы никаких переносов не предвидится — праздник выпадает на среду. 9 Мая просто разделит рабочие будни на две части.

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