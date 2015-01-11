Иван Сбитнев поручил подготовить план работы по ремонту теплосетей в посёлке Метлино

5 марта аппаратное совещание прошло под председательством первого заместителя главы округа Ивана Сбитнева. В первую очередь он обратил внимание на коммунальные проблемы в посёлках Метлино и Новогорный.

– В конце прошедшей рабочей недели и в течение выходных дней из посёлков Метлино и Новогорный поступала информация о проблемах с электричеством, с горячим и холодным водоснабжением, – отметил Иван Сбитнев.

Первый заместитель главы округа также отметил, что все службы – ММПКХ, муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства посёлка Новогорный и управляющая компания в этой ситуации сработали оперативно. Он дал поручение директору ММПКХ Александру Каюрину составить план работы по ремонту теплосетей и обновлению оборудования котельной посёлка Метлино. А также обратил внимание начальников отделов администрации по посёлкам Метлино и Новогорный на необходимость постоянного мониторинга состояния инженерных сетей.

Кроме того, Иван Сбитнев подчеркнул, что на повестке дня остро стоит вопрос по завершению капитального ремонта кровель:

– Если в посёлке Татыш этот вопрос практически закрыт, то в городе в настоящее время большое количество кровель ещё не сделаны, и подрядная организация планирует завершить эти работы не ранее 15 марта.

Первый заместитель главы поручил начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства Наталье Левиной связаться с региональным оператором для уточнения сроков окончания работ, поскольку в среду 7 марта на плановом заседании областного энергоштаба будет обсуждаться данный вопрос.

Также в ходе аппаратного совещания Иван Сбитнев напомнил, что 18 марта предстоят не только выборы президента Российской Федерации, но и рейтинговое голосование по благоустройству общественных территорий:

– Избирательные участки полностью готовы к проведению выборов президента, и на этой неделе в ходе объезда участков необходимо окончательно определиться с помещениями и оборудованием для рейтингового голосования, размещения дизайн-проектов, организацией рабочих мест для членов избирательных комиссий.

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