Южноуральцы отправили самую большую делегацию на фестиваль «Робофест»

За победу в конкурсе лучших робототехников поборются более 100 представителей Челябинской области

Финальный этап всероссийского фестиваля "Робофест" будет проходить в Москве с 7 по 9 марта. В нем поучаствуют более тысячи команд из разных регионов России. Сборная Челябинской области будет самой многочисленной: более 100 человек. Южный Урал на соревнованиях по 11 различным направлениям будут представлять команды юных робототехников из Миасса, Верхнего Уфалея, Озерска, Магнитогорска, Челябинска, Ашинского, Саткинского и Еткульского районов.

Как пояснили в пресс-службе регионального министерства образования и науки, южноурпльцы поборются за победу в направлениях "Hello, Robot!", "ИКАР", "ИКАРенок" и "Junior First Lego League". Впервые команда из Челябинской области выступит в категории "AutoNet", где для победы необходимо собрать и запрограммировать наземное беспилотное транспортное средство, и категории "AeroNet", где нужно создать летающего робота.

Помимо конкурса программа фестиваля включает в себя учебные, игровые и развлекательные мероприятия.

Напомним, в прошлом году команда Челябинской области на всероссийском "Робофесте" получила 13 победных кубков.

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