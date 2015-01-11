Пожар в трк Фестиваль

28 февраля в 17:36 в здании ТРК «Фестиваль» сработала автоматическая пожарная сигнализация. Прибывшие пожарные на лестничной клетке, ведущей из кинотеатра обнаружили сгоревший рекламный щит.

Пожар был ликвидирован до прибытия пожарных. В результате пожара сработала система пожаротушения и выполнила свою функцию по тушению. В ходе проверки установлено, что виновниками пожара стали дети 11 и 12 лет. Причина пожара – шалость детей с огнем.

Уважаемые взрослые! Следите за тем, чем занимаются ваши дети! Периодически повторяйте с ними правила безопасного поведения и телефоны экстренных служб! Постарайтесь сформировать у ваших чад чувство ответственности за свои поступки, и за их последствия! Оградить детей от огня - наша общая задача!