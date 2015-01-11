На развитие детских поликлиник Челябинской области выделили более 250 млн

Федеральное правительство выделило 255 млн рублей на развитие материально-технической базы детских поликлиник Южного Урала – деньги направят на дооснащение организаций медицинскими изделиями и оборудованием для улучшения качества оказания первичной медпомощи.

Сейчас в министерстве решают вопрос о распределении средств между детскими поликлиниками региона. «В первую очередь, это поликлиники, внедряющие у себя технологии "бережливого производства" и участвующие в проекте "Открытая поликлиника", так как в этих организациях создают новую модель оказания первичной медицинской помощи. Помимо укрепления материально-технической базы, в медучреждениях необходимо создавать все условия для комфортной и эффективной помощи населению», – комментирует заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова.+

Долгосрочными результатами финансирования должны стать снижение младенческой и детской смертности, а также повышение качества и комфортности оказания первичной медицинской помощи.

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