Итоги рейдов ОГИБДД

В целях устранения причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, повышения безопасности дорожного движения, 7,8 и 9 марта 2018 года на территории Озерского городского округа сотрудниками ОГИБДД были проведены рейдовые мероприятия по выявлению водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии, а также лиц, не имеющих права на управление транспортным средством.

За период проведения данных мероприятий было проверено порядка 520 водителей транспортных средств. Из них выявлено пять водителей, управлявший автомобилем в состоянии опьянения, а также шесть водителей, не имеющих права на управление транспортом.

Управление транспортным средством в состоянии опьянения недопустимо. Данное нарушение является не только грубейшим нарушением Правил дорожного движения, но и опасным для жизни как самого водителя, так и для других участников дорожного движения.