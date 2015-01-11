Спрос на туры в Крым на Урале снизился в два-три раза из-за роста цен на это направление

Количество ранних заказов туров в Крым резко сократилось в этом году из-за ощутимого роста цен, сообщил член правления Уральской ассоциации туризма Максим Пузанков.

«Было существенное повышение (цен — ИФ) по Крыму. Это тут же повлекло за собой падение спроса. За счет того, что цены поднялись, ранних заказов стало по Крыму в два-три раза меньше, чем в прошлом году», — отметил М. Пузанков на пресс-конференции в екатеринбургском пресс-центре агентства «Интерфакс-Урал» в понедельник.

По его словам, стоимость туров в Сочи и на другие курорты Краснодарского края при этом почти не изменилась. Однако выросли цены на большинство зарубежных направлений. Член правления Уральской ассоциации туризма уточнил, что объективных причин для роста нет.

«Туроператоры формируют турпакеты исходя из тех цен, которые получают от авиакомпаний и отельеров. Авиакомпании более-менее удержали стоимость на уровне прошлого года. Отельеры подняли цены, поскольку в прошлом году был неплохой сезон», — констатировал М. Пузанков.

Он уточнил, что, в итоге, по тем направлениям, которые подорожали более, чем на 20%, продажи просели, а по направлениям, не сильно подорожавшим, напротив, выросли.

Исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев на пресс-конференции заявил, что в целом, как ожидается, в этом году возрастет число выезжающих за рубеж.

«Но правильнее говорить о восстановлении турпотока, потому что пока мы не вышли на докризисные показатели», — отметил М. Мальцев.

Между тем, он подчеркнул, что как минимум половина уральцев в этом году не уедут дальше своей дачи. «Они не поедут не то, что за рубеж, а вообще никуда. Это реальная жизнь, экономическая ситуация», — добавил М. Мальцев.

http://www.interfax-russia.ru