На избирательных участках Челябинской области поставили видеокамеры

Выборы президента южноуральцы смогут наблюдать в прямом эфире. Во всех избирательных участках установили камеры видеонаблюдения. Их уже подключили. Доступ к трансляциям откроют в день выборов, 18 марта. Увидеть, как проходит голосование, сможет любой желающий на сайте vybory2018.ru.

— Во всех помещениях работает по две камеры, угол обзора каждой — 120 градусов. Следить за голосованием можно с любого ракурса, — рассказал председатель Избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас.

Видеокамеры защищены от хакеров: все каналы зашифрованы, сотрудники по информационной безопасности работают круглосуточно, кроме того, существуют резервные копии записей.

Не стоит беспокоиться избирателям и за свои личные данные. Камеру невозможно приблизить или отдалить, а значит, и рассмотреть документы никто не сможет.

Данные с видеокамер будут храниться три месяца.

https://www.chel.kp.ru