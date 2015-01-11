В Карабаше повышен уровень экологической опасности из-за погоды

В Карабаше (Челябинская область) повышен уровень экологической опасности – неблагоприятные метеоусловия II степени опасности обещают местным жителям повышенную вероятность смога и появления неприятных запахов в приземном слое атмосферы.

НМУ второй степени сохранится на территории муниципалитета как минимум до вечера вторника, 13 марта. Впрочем, метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, но вновь первой степени опасности, в городе, скорее всего, сохранятся до 14-го, как и в Челябинске и ряде других муниципалитетов, где особый режим наблюдается с 9 марта.

НМУ представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов (слабого ветра неблагоприятного направления и инверсии – то есть увеличения температуры с высотой, препятствующего вертикальным перемещениям воздуха и способствующего образованию дымки, тумана и облаков), которые способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы, в связи с чем возможно ухудшение качества воздуха. Напомним, на предстоящие сутки синоптики обещают слабый северо-западный ветер.

Снижение загрязнения воздушного бассейна в период НМУ является обязательной частью деятельности предприятий по охране атмосферного воздуха, установленной законодательством РФ. Руководители предприятий должны организовать мероприятия по уменьшению выбросов вредных веществ в атмосферу, чтобы снизить уровень загазованности воздуха.

В период НМУ практически не происходит рассеивания примесей в атмосферном воздухе. Промвыбросы и, в особенности, отработавшие газы автомобильных двигателей скапливаются непосредственно в приземном слое атмосферы – на уровне дыхания людей. Опасность выбросов автотранспорта обусловлена их токсичностью, а также близостью источников загрязнения к жилым районам. Таким образом, в дни НМУ повышается вероятность ощущения запахов примесей в воздухе города, а также ухудшения состояния здоровья у некоторых людей. Каждый человек с хроническим заболеванием должен заранее получить рекомендации врача о мерах профилактики ухудшения самочувствия при изменениях погоды.

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