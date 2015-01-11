400 семей Южного Урала получат пособие после рождения первенца

Правом на пособие при рождении первого ребёнка воспользовались около 400 семей Южного Урала, сообщают в пресс-службе правительства Челябинской области.

По словам министра социальных отношений региона Татьяны Никитиной, на выплату пособий из федерального бюджета направлено 3,8 млн рублей. Выплаты назначаются со дня рождения ребёнка.

Напомним, размер ежемесячных выплат за первенцев на Южном Урале составляет 10 221 рубль. На такую поддержку могут рассчитывать женщины, являющиеся гражданами РФ, чей ребёнок родился не ранее 1 января 2018 года. Кроме того, размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума в Челябинской области за второй квартал 2017 года.

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