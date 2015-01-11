По итогам 2017 года Росатом занял первое место среди госкомпаний в рейтинге лучших работодателей России крупнейшего рекрутингового портала страны HeadHunter. Об этом сообщает сайт портала.

В рейтинге, который составлялся в восьмой раз, приняли участие более тысячи компаний. По итогам 2017 года в общем рейтинге HeadHunter, в который вошли и государственные, и частные компании России, первое место занял «Сибур», второе место – Госкорпорация «Росатом», третье место – американская компания NVIDIA.

За пять лет участия Росатом поднялся на 30 позиций, став лучшей госкорпорацией для работы в стране. По словам эксперта рейтинга работодателей России портала HeadHunter Нины Осовицкой, это самый большой рост за всю историю рейтинга среди работодателей-участников по суммарному индексу. Итоговый индекс Росатома составил 138, против 125 в прошлом году, превысив прошлогодний индекс победителя рейтинга.

«Быть лидером, поднявшись так быстро, и стабильно удерживаться в топе лучших работодателей России на протяжении трёх лет, когда с каждым годом конкуренция среди участников рейтинга стремительно растет, одновременно и почетно, и непросто. А приближение на одну позицию к вершине рейтинга ещё ценнее», – отметила директор по персоналу Росатома Татьяна Терентьева. По ее мнению, амбициозные, масштабные и инновационные задачи, которые сегодня стоят перед госкорпорацией в стране и за её пределами, являются залогом для дальнейшего успешного движения атомной отрасли вперед.

Рейтинг лучших работодателей России – наиболее авторитетный в стране проект, позволяющий независимо оценить привлекательность российских компаний для работников и специалистов. Место в рейтинге присваивалось с учетом суммирования трех оценок – результатов голосования соискателей (вес 40%), уровня вовлеченности работающих сотрудников (вес 40%) и оценки эффективности службы управления персоналом (вес 20%). В компаниях со штатом от 100 до 500 человек опрашивались не менее 40% сотрудников, в более крупных – не менее 30%. Правильность применения методологии и подсчёта результатов в рейтинге проверяют независимые международные и российские аудиторские компании. В этом году аудитом рейтинга занимались партнеры и международные консультанты PricewaterhouseCoopers (PwC).

Ранее Госкорпорация «Росатом» уже входила в топ лучших работодателей по версии независимых авторитетных российских и международных рейтингов – крупнейших рекрутинговых порталов России HeadHunter и Rabota.ru, Aon Best Employer («Лучший работодатель») международной консалтинговой компании AON Hewitt и студенческих рейтингов международной консалтинговой компании Universum.



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