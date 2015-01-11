В Челябинскую область прибыли представители стран ШОС

Военные делегации всех восьми государств — участников Шанхайской организации сотрудничества обсуждают подготовку к «Мирной миссии-2018».
Антитеррористическое командно-штабное учение пройдет в августе на Чебаркульском полигоне. План действий, логистика, переброска техники и подразделений на территорию России — вот темы, на которых сконцентрируют внимание военные Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Добавим, антитеррористическое учение «Мирная миссия» проводится на территории государств-участников ШОС с периодичностью раз в два года. Последние маневры проводились в 2016 году в Киргизии на полигоне Эдельвейс у озера Иссык-Куль.
https://www.cheltv.ru
Ключевые теги: Челябинск, ШОС, учения.
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