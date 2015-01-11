Одна из суббот апреля будет рабочей

Рабочей будет последняя суббота апреля из-за переноса праздничных дней. Выходной с субботы 28 апреля передвинули на понедельник 30 апреля

То есть отдыхать в праздник Весны и Труда россияне будут 4 дня — с 29 апреля по 2 мая.

А вот на День Победы никаких переносов не будет, так что отмечать этот праздник мы будем всего один день — 9 мая.

Добавим, что длинные выходные также предстоят в июне в связи с празднованием Дня России — с 10 по 12 июня. Еще три нерабочих дня подряд ожидаются в День народного единства — с 3 по 5 ноября.

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