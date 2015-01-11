Весна уже здесь. Плюсовые температуры всё-таки пришли на Южный Урал

Потепление действительно происходит прямо сейчас. В четверг, 15 марта, температура воздуха начнёт по чуть-чуть повышаться.
Ночью ещё -15, а вот днём уже +2. Ветер юго-западный 5 метров в секунду, преимущественно без осадков.+
В пятницу ожидается такая же температура при увеличении ветра до 9 метров в секунду. Местами пройдёт небольшой снег.
https://lentachel.ru
Ключевые теги: Челябинская область, весна, плюсовые температуры.
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