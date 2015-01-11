Антитеррористическая комиссия проверит подозрительных мигрантов

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел очередное заседание антитеррористической комиссии. Рассматривали несколько важных вопросов

Начальник управления пресс-службы и информации Правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин отметил, что СМИ регионального и муниципального уровня активно включились в профилактику терроризма. Так же Дмитрий Федечкин отчитался об итогах прошлогоднего специализированного конкурса для журналистов. Глава Еманжелинского муниципального района Евгений Светлов доложил, что в его муниципалитете была установлена современная система видеонаблюдения, которая охватила общественные места, а в образовательных, культурных и спортивных учреждениях появилась «кнопка тревожной сигнализации». Советник губернатора Сергей Головин резюмировал итоги исполнения положений «Комплексного плана противодействия идеологии терроризму в Российской Федерации на 2013-2018 годы» в прошлом году. Он рассказал о реализации проекта «Кибердружина» и других угрозах, удовлетворительно оценил деятельность региональных и муниципальных органов исполнительной власти.+ Глава региона порекомендовал продолжать проводить профилактическую работу среди мигрантов из территорий с высокой террористической активностью. В завершении заседания дополнили перечень объектов топливно-энергетического комплекса Челябинской области

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