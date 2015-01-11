Классный робот привел команду юных инженеров к успеху

Озерские робототехники стали призерами X Всероссийского робототехнического фестиваля «Робофест-2018», выдержав серьезную конкуренцию и решив сложную научно-прикладную задачу.

"РобоФест" - крупнейший в Европе и один из крупнейших в мире фестивалей по робототехнике: он собирает лучших участников научно-технического творчества в возрасте от 6 до 30 лет, представляющих свои уникальные разработки. В десятый, юбилейный год фестиваль был переименован в "Pro Fest". Это площадка не только для соревнований по робототехнике, но и для учебной, игровой и развлекательной программ: презентаций, мастер-классов, интерактивных лекций. В рамках фестиваля традиционного организуется деловая программа, конкурсы для партнеров и ресурсных центров программы, проводятся экскурсии для школьников.

Соревнования проходили с 7 по 9 марта в Москве, на площадке 75 павильона ВДНХ. В них приняли участие команды из 65 регионов России в разных категориях.

Команда "Real Talk" (г. Озерск) состояла из учащихся 11 класса СОШ № 38, в нее вошли: Савинов Дмитрий, Махлаева Ольга, Синенков Максим, Чесноков Сергей (тренеры Смолин В.А., Кардашин А.В.).

Озерчане оказались единственными, кто представлял Челябинскую область в одной из сложнейших фестивальных категорий "Auto Net 14+". Задача робота состояла в том, чтобы в автономном режиме прочитать адрес дома, к которому необходимо было доставить груз, после чего - добраться до склада с грузами, преодолев перекрёстки, регулируемые светофорами и знаками. Затем робот должен был найти на поле дом с необходимым адресом, оставить груз и вернуться в свою зону старта-финиша. В данной категории принимали участие 23 команды со всей России, от Москвы до Якутии.

Уровень соревнований, сложность задачи и конкуренция были очень высоки. Наша команда по результатам заездов вошла в первую десятку, а в номинации "Инженерная книга" заняла III место. «Инженерная книга» содержит в себе техническую документацию с подробным описанием робота (весь процесс сборки и подготовки).

Озерская команда "Real Talk" так же хорошо показала себя на собеседовании с жюри, что не осталось незамеченным при оценке каждой команды.

Поздравляем ребят с заслуженным успехом!

http://www.ozerskadm.ru