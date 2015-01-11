Великолепная четверка первенства

3 марта в плавательном бассейне «Школьник» г. Снежинск состоялся Чемпионат и Первенство Челябинской области по плаванию.

Организаторы мероприятия: Министерство социальных отношений Челябинской области, Министерство по физической культуре и спорту Челябинской области, ОКУ «Центр спортивной подготовки по водным видам спорта Челябинской области «Аквамарин», областное государственное казённое учреждение «Государственное учреждение Челябинский областной реабилитационно-физкультурный центр инвалидов «Импульс», Управление по физической культуре и спорту администрации города Снежинска.

В программе соревнований были проведены заплывы среди девушек и юношей на дистанциях: 50 и 100 метров вольный стиль, 50 метров на спине, эстафетном плавании 4×25 метров вольный стиль. Парапловцы Озерского городского округа достойно представили команду в областном первенстве. В частности, на дистанции 50 метров вольным стилем среди юношей в объединенных классах S7-S10 первое место с результатом 28,47 взял Александр Лопаткин. Ещё одни озерчанин Никита Кулешов на этой дистанции был четвертым (32,16).

Отличились на этой же дистанции и озерские девушки: Арина Булатова добыла «серебро» пройдя пятидесятиметровку за 47,85, а Мария Кудай стала четвертой, уступив спортсменке из Снежинска на 2,38 секунд. Зато Мария отличилась на дистанции 50 на спине. Здесь девушка показала результат 53,29, став первой. Третья к финишу пришла Арина Булатова ‒ 56,97.

Неплохо выступили спортсмены на стометровке вольным стилем: из 11 участников заплыва наши взяли шестые и седьмые места. Никита Кулешов показал результат 1.14,81, а Александр Лопаткин – 1.16,08.

На протяжении соревнований участниками было разыграно 25 комплектов наград. В общей сложности команда Озерского городского округа заняла четвертое место.

Всего в соревнованиях приняли участие 53 спортсмена, из них: 17 девушек и 36 юношей из областных государственных учреждений, общественных организаций инвалидов и ДЮСШ городов: Челябинска, Магнитогорска, Снежинска, Озёрска, Златоуста, Чебаркуля, Кусинского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями, техникума-интерната имени И.И. Шуба. По итогам первенства наша сборная была четвертой. Бронзовыми призерами стали кусинцы, серебряными – снежинцы, а лучшей признана команда из Магнитогорска.

Антон Шалимов