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| Новости » Городские новости

Многодетные семьи смогут реализовать своё право на получение земельного участка

В рамках реализации проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия» председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Олег Костиков провёл рабочую встречу с членами многодетных семей. Темой разговора стал вопрос о возможности предоставлении этой категории семей земельных участков.

Открывая совещание, Олег Костиков отметил, что длительное время в округе существовала проблема по предоставлению многодетным семьям земельных участков:

– В соответствии с законом о ЗАТО земля в закрытых административно-территориальных образованиях не может быть передана в собственность, а только сдана в аренду сроком на 49 лет, – подчеркнул Олег Костиков. – Был период, когда старые положения уже не действовали, а новые не были утверждены. Проблема активно обсуждалась и в других закрытых городах, в частности в Снежинске. Были семьи, которые хотели реализовать своё право, были свободные участки земли, но не было законных оснований. В настоящее время на федеральном уровне эта коллизия отрегулирована. Сегодня мы встретились для того, чтобы дать подробные разъяснения о правах многодетных семей, об условиях предоставления земли, документах, необходимых для оформления, и тех ситуациях, которые могут стать причинами для отказа.

На встрече также присутствовали заместитель председателя Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков, руководитель исполкома местного отделения партии «Единая Россия» Эльза Пескова.

Информацию по предоставлению земельных участков представила начальник управления имущественных отношений администрации Надежда Братцева:

– В том случае, если многодетная семья, проживающая в Озерском городском округе, желает получить земельный участок именно в собственность, то такая семья может обратиться в любое другое муниципальное образование Челябинской области. На территории нашего округа, в соответствии с действующим законодательством, в частности в Озерске, в посёлках Метлино, Татыш и Новогорный земля многодетной семье для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке может быть предоставлена, без проведения торгов, только в аренду.

Следует отметить, что Законом Челябинской области, вступившем в действие в 2015 году (№ 154-ЗО «О земельных отношениях» от 13.04.2015), был установлен исключительный перечень граждан, имеющих право на первоочередное получение земельных участков в границах населенных пунктов закрытых административно-территориальных образований из земель для индивидуального жилищного строительства. Это право предоставляется гражданам, имеющим трех и более детей, нуждающимся в жилых помещениях (по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса РФ) при условии, что размер общей жилой площади, имеющейся в собственности, составляет менее 12 кв. метров на одного члена семьи), постоянно проживающим на территориях населенных пунктов закрытых административно-территориальных образований.

После того, как семья определилась с выбором участка, желательно подойти в управление имущественных отношений администрации округа и проконсультироваться со специалистами, чтобы выяснить наличие свободного земельного участка соответствующего целевого назначения и разрешенного использования, и определиться с дальнейшими действиями по подготовке необходимого пакета документов.

Надежда Братцева пояснила, что для реализации своего права многодетная семья должна обратиться в управление имущественных отношений с заявлением, составленном в соответствии с требованиями ст. 39.15 Земельного кодекса, о предварительном согласовании предоставления в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства на льготных условиях с согласием на обработку своих персональных данных, с приложением следующих документов:

- паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;

- справка или иной документ, выданная (выданный) областным государственным унитарным предприятием "Областной центр технической инвентаризации" по Челябинской области, о наличии (отсутствии) жилого помещения в собственности заявителя и членов его семьи, рожденных до 1998 года, на территории Челябинской области (для граждан, проживающих в границах сельских населенных пунктов и молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации);

- документы, содержащие сведения о составе семьи гражданина и степени родства ее членов (свидетельства о рождении ребенка (детей), о заключении брака, об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи, документ об опеке (попечительстве) - для многодетных и молодых семей;

- справка из образовательных учреждений об обучении детей старше 18 лет по очной форме обучения - для многодетных семей;

- документы, подтверждающие факт постоянного проживания гражданина и (или) членов его семьи на территории Челябинской области (судебное решение, договор найма (поднайма) жилого помещения, договор безвозмездного пользования жилым помещением), - в случае отсутствия регистрации по месту жительства.

В том случае, если все условия будут соблюдены и выбранный земельный участок не будет иметь ограничений, то он может быть предоставлен многодетной семье в аренду, при этом семья остаётся в очереди на улучшение жилищных условий до того момента, пока на данном участке будет построен и сдан в эксплуатацию индивидуальный жилой дом (в случае, если она поставлена в очередь на улучшение жилищных условий, в соответствии действующим законодательством).

Следует отметить, что нормами действующего законодательства возможность отказа от земельного участка в пользу получения квартиры не предусмотрена.

За дополнительной информацией по вопросу оформления земельного участка необходимо обратиться в управление имущественных отношений администрации округа по адресу: город Озерск, ул. Блюхера, 2а, кабинеты №№ 7, 8, 13, телефоны: 2-33-59, 2-59-04, 2-44-89.

Многодетные семьи смогут реализовать своё право на получение земельного участка

http://www.ozerskadm.ru

Ключевые теги: ОГО, многодетные семьи, земельные участки.

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