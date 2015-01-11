18 марта – День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

Профессиональный праздник, учреждённый в честь работников сферы бытового обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства, демонстрирует важность каждодневного труда людей, занятых в этой сфере экономики.

Настоящие профессионалы в сфере жилищно-коммунального хозяйства обеспечивают комфортные условия для жизни и общественное спокойствие. От труда этих людей зависят уют и тепло в наших домах, бесперебойная работа предприятий и учреждений, больниц, школ, детских садов, порядок и чистота на улицах, во дворах и подъездах.

Мастерские и салоны оказывают услуги по ремонту квартир, мебели, автомобилей, обуви и одежды, бытовых приборов, индивидуальному пошиву и прокату – все это находится в сфере ведения служб быта.

Люди, занятые в этой сфере, ежедневно работают для того, чтобы и мы сами, и мир вокруг нас были современными и ухоженными.

Работники торговли и бытового обслуживания расширяют спектр услуг, совершенствуют их качество, поднимают сервис в нашей стране на новый уровень. Эта работа требует больших знаний, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми. Ваш вклад в развитие сферы торговли и услуг, повышение экономического потенциала и престижа Озерского городского округа заслуживает уважения.

В день профессионального праздника примите слова благодарности за ваш труд, поиск новых форм и внедрение современных технологий, улучшение культуры обслуживания, за вклад в повышение качества жизни. Желаем вам успешной, плодотворной работы, финансового благополучия, процветания и крепкого здоровья!

http://www.ozerskadm.ru