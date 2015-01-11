В ЗАТО Озерск директор школы-интернат устроил праздничный банкет на деньги, предназначенные на питание учащихся

В ЗАТО Озерск директора школы-интерната приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей за растрату бюджетных средств.

Директор коррекционной школа-интернат № 37 VIII вида в октябре 2016 года в связи с предстоящим праздничным банкетом, посвященным юбилею школы, отменил на два дня учебные занятия и дал незаконное указание заведующей производством МУП "Комбинат школьного питания", составить фиктивные справки о получении питания льготных категорий учащихся за указанные два дня.

Таким образом, он потратил бюджетные средства, предназначенные исключительно для финансирования питания льготных категорий учащихся, на изготовление блюд для праздничного банкета.

Бюджету города был причинен ущерб, который был возмещен обвиняемым в ходе предварительного расследования.

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