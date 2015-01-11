109 жалоб на ход выборов поступило в избирком Южного Урала

Поступило 109 жалоб на ход выборов президента РФ в Челябинской области, сообщила зам председателя областного избиркома Елена Шубина.

Пока из всех жалоб подтвердились лишь пять, но в этих случаях, как говорят в избиркоме, нарушения носят технический характер. Так поступила жалоба от наблюдателей, что камеры стоят так, что не охватывают полностью всю территорию участка.

При этом количество бюллетеней, которые признали недействительными, превысило 27 тысяч.

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