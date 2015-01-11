Владимир Чирков: фотография должна отозваться в сердце

О таинстве искусства светописи, о фотошколе в Озёрске, о жизни фотографов и о любви - в "Творческой гостиной" побывал озёрский фотограф, преподаватель школы художественной фотографии, председатель фотоклуба "Объективный мир" Владимир Чирков.

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