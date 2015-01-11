Фестиваль подарил возможность активно отдыхать и творчески развиваться всей семьёй

В Озерске подведены итоги общегородского проекта «Я. Семья. Озерск. Россия». Семейный фестиваль, организованный Дворцом творчества детей и молодёжи, стартовал 19 февраля. 18 марта на сцене ДТДиМ состоялось торжественное подведение итогов этого масштабного семейного марафона.

Программа фестиваля включала девять мероприятий: заочный фотоконкурс «Семейные традиции», конкурс «Музыкальная семья», «Бабушка и я – верные друзья», «Супермамочки», игры «Где логика» и «Выборы президента», квест «Сохраните семейный альбом», конкурсно-развлекательная программа «НаСМЕШательные старты», а также спортивный цикл «Россия – дружная семья». В фестивале приняли участие более ста пятидесяти семей, которые всё это время находились в творческом поиске, в атмосфере музыки, хорошего настроения и спортивного азарта.

18 марта в каждом из этих конкурсов были названы победители в различных номинациях. На подведение итогов семьи пришли в полном составе. Для церемонии награждения была подготовлена концертная программа, в которой приняли участие хореографические коллективы «Мирабель» и «Светлячок», театр танца и костюма «Леанель», оркестр народных инструментов «Иван да Марья», вокальные ансамбли «Карамельки» и «Ля-ля-фа», хор «Элегия», коллективы «Бон-Пари» и хип-хопа, а также Матвей Востряков, фольклорный коллектив "Заря-Заряница" и шоу-театр «Карусель». Изюминкой концерта стало выступление сводного хора семей-участниц конкурса «Музыкальная семья». В ходе награждения все семьи были отмечены дипломами и благодарственными письмами, получили сладкие подарки и подарочные сертификаты. Мероприятие запомнилось доброжелательной атмосферой, улыбками взрослых зрителей и неподдельной радостью юных участников.

Текст и фото подготовлены управлением образования администрации.

http://www.ozerskadm.ru