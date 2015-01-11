В Челябинской области вырастет минимальная зарплата. У кого?

В регионе вскоре вырастет минимальная зарплата. Из федерального бюджета на это Южный Урал получит дополнительно почти 642 миллиона рублей.

С 1 мая МРОТ составит 11 163 рубля. Будут проиндексированы и зарплаты бюджетников. В январе премьер Дмитрий Медведев распорядился выделить 14 с половиной миллиардов на индексацию доходов работников бюджетной сферы. Известно, что половину суммы потратят на рост зарплат учителей.

В Челябинске в этом году на 4 процента должны поднять оклады работников, занятых в сфере городской культуры, спорта, социальной политики, образования, ЖКХ, дорожного хозяйства, общественной безопасности и ритуальных услуг.

https://www.cheltv.ru