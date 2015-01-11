В результате стрельбы в курганской школе пострадали семь детей

В курганской школе ученица открыла стрельбу по детям.

Курганский уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина приехала в школу города Шадринска, где сегодня утром случилась стрельба и пострадали дети. Об этом "РГ" сообщили в аппарате омбудсмена.

Ранее, напомним, стало известно, что 13-летняя девочка принесла в школу пневматический пистолет своего отца и открыла стрельбу по другим детям. В результате пострадали семеро школьников - к счастью, травмы у всех легкие (ссадины и синяки) и, по предварительной информации, госпитализация им не потребовалась.

По сообщениям местных СМИ, девочка - из благополучной семьи. Что именно толкнуло ее на этот поступок, не известно.

"Обстоятельства случившегося в учебном заведении изучает следственно-оперативная группа. Школа работает в обычном режиме", - рассказали "РГ" в пресс-службе полиции Курганской области.

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