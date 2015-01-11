В Озерске в суд передали уголовное дело по факту избиения сотрудника МУПа

В Озерский городской суд передано уголовное дело по факту избиения сотрудника МУП «Управление автотранспорта» его начальником (статья 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью»), сообщил Znak.com уполномоченный по связям с общественностью полиции города Максим Мясников.

Ранее сообщалось, что руководитель среднего звена автопредприятия Алехнович в конце рабочего дня начал предъявлять претензии одному из водителей, завязавшаяся перепалка переросла фактически в избиение сотрудника. Свидетелями конфликта были несколько сотрудников, которых, наряду с Алехновичем и пострадавшим, также опросили полицейские. Избитый водитель, отец троих детей, неделю провел в городской больнице с сотрясением головного мозга и рассечением височной области.

В МУП «Управление автотранспорта» состоялось общее собрание коллектива, на котором горячо обсуждалось не только избиение водителя Алехновичем, но и общее состояние дел на предприятии. Директор УАТ Александр Лазуткин более часа пытался убедить несколько десятков работников, что не может уволить распоясавшегося Алехновича по причине его «незаменимости», а также в силу того, что еще не состоялся суд по «его» уголовному делу.

В аппарате суда Znak.com сообщили, что материалы дела поступили лишь накануне, поэтому дата его рассмотрения еще не определена.

https://www.znak.com/