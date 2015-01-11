Материалы проверки «Звёздочки» направлены в прокуратуру

По результатам проверки директору детского сада направлено Представление для устранения выявленных нарушений.

Контрольно-счётная палата Озёрского городского округа завершила плановое контрольное мероприятие в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребенка – детский сад №54 «Звездочка». Целью проверки стали целевое и эффективное расходование бюджетных средств и использование муниципального имущества за 2017 год и текущий период 2018 года.

В опубликованном акте проверки исследованы исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности, соблюдение основных принципов и методов организации бухгалтерского (финансового) учета, полнота и своевременность учета, целевого и эффективного использования муниципального имущества, достоверность и своевременность расчётов с персоналом.

Финансирование детского сада «Звёздочка» осуществляется из областных и местных бюджетов и составляет чуть более 26 млн. рублей в год. Из них 22 млн. направляются на оплату труда сотрудников, 2,6 млн. – на закупку товаров, работ и услуг. Также в 2017 году «Звёздочке» в рамках муниципальной программы развития образования было перечислено 1,7 млн. рублей, все пункты программы исполнены в полном объеме и без замечаний.

Собственные доходы детского сада в проверяемый период составили неполных семь миллионов. Они формировались из родительской платы за присмотр и уход за детьми, оплаты сотрудниками питания, дополнительных образовательных услуг и добровольных пожертвований в размере одного миллиона рублей (целевое добровольное пожертвование как члену сети стажировочных площадок «Школы Росатома», на модернизацию развивающей среды, договор дарения от с Благотворительным фондом содействия повышению уровня знаний и профессиональных коммуникаций «Паритет»).

На 20 страницах акта Контрольно-счётной палаты содержится информация о выявленных ревизорами нарушениях в финансово-хозяйственной деятельности «Звёздочки» общим количеством более двадцати. Большинство нарушений связано с несоблюдением порядка учёта, сроков и порядка оплаты труда и расчётов с контрагентами.

По результатам проверки директору Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №54 «Звездочка» направлено Представление для устранения выявленных нарушений и замечаний.

Материалы контрольного мероприятия направлены в Собрание депутатов Озерского городского округа и прокуратуру ЗАТО г. Озерск.

Озёрск.ру