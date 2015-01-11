Чиновники отказались признавать аэропорт Челябинска памятником архитектуры

Старое здание челябинского аэропорта не будет включено в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Такое решение принял научно-методический совет по культурному наследию областного госкомитета по охране объектов культурного наследия.

«Есть среди голосовавших воздержавшиеся и выступившие за включение здания аэропорта в перечень выявленных объектов культурного наследия, и среди чиновников тоже, но большинство выступило против. Многие считают, что это типовой объект. Было бы, наверное, не совсем правильным включать его в перечень только ради спасения от сноса», — цитирует газета «Коммерсантъ» председателя госкомитета охраны объектов культурного наследия Александра Баландина.

Между тем, южноуральские краеведы заявили, что утвержденный в 2018 году состав совета был подобран с расчётом на сокращение числа памятников архитектуры Челябинска.

Напомним, ранее гендиректор авиапредприятия Юрий Коньков заявил, что старое здание аэропорта «Челябинск» будет полностью снесено в рамках модернизации воздушной гавани к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году.

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