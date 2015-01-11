В детских приютах Кыштыма работали люди с уголовной судимостью.
Прокуратура Кыштыма в ходе проверки учреждений с круглосуточным пребыванием детей установила, что двое сотрудников Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Горизонт» ранее привлекались к уголовной ответственности. Один из них работал воспитателем.
Также в Социальном приюте для детей и подростков города к работе с детьми были допущены два человека с судимостью по уголовной статье.
Прокурор потребовал от руководителей устранить нарушения. В результате один сотрудник отстранен от должности, двое уволены по собственному желанию.
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