Дубровский предложил помощь губернатору Кемеровской области после трагедии в ТЦ «Зимняя вишня»

Борис Дубровский выразил соболезнования кемеровчанам от имени всех жителей Южного Урала. Он отправил правительственную телеграмму губернатору Кемеровской области Аману Тулееву.

«Это общая боль всей страны, и Челябинская область готова оказать необходимую помощь для ликвидации последствий пожара и лечения пострадавших в ЧП», говорится в сообщении Бориса Дубровского.

Напомним, трагедия в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» случилась 25 марта. Начался сильный пожар. Запасные выходы были заблокированы, и поэтому люди не могли выбраться из полыхающего кинотеатра. Погибли 48 человек, еще 16 числятся пропавшими без вести. В больницы доставлены более 40 пострадавших.

После ЧП в Кемерово глава Челябинска Евгений Тефтелев поручил проверить на безопасность все ТРК в городе.

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