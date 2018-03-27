Новости Городские новости Оперативная обстановка на 27.03.2018 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня вторник 27 марта 2018 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была - 1 град. С • атмосферное давление 734 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 73 % • ветер Ю-З 4-8 м/с. 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 3 ДТП _без_ пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Строительная 56,57, Свердлова 21, с 9 до окончания Луначарского 23-8п, 19, К.Маркса 32-3,4-п-ы, Октябрьская 19, Лермонтова 12, с 9 до 12 часов Матросова 35, с 9 до 13 часов Матросова 16, с 8ч30м до оконч 2 В сетях электро- снабжения Комсомольский проезд 11, с 9 до 14 часов Свердлова 54, с 9 до 10 часов 3 В сетях горячего водоснабжения и отопления Гайдара 13-2п, с 9 до окончания Луначарского 23-8п, 19, К.Маркса 32-3,4-п-ы, Октябрьская 19, Лермонтова 3, 12, с 9 до 12 часов Матросова 35, с 9 до 13 часов Блюхера 24,27, Уральская 6, с 9 до 15 часов Блюхера 28, Герцена 6, с 9 до 17 часов Вниманию жителей округа! 27 марта будет проводиться плановая проверка электросирен города методом единичного кратковременного запуска и передачи речевых сообщений по радиосети производственного вещания. 28 марта 2018 года будет проводится комплексная проверка автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Челябинской области с подачей сигнала «Внимание всем», включением электросирен и передачей речевой информации по каналам радиовещания и радиотрансляционной сети по всей территории области. Запуск электросирен будет произведен в 12 часов 45 минут в течение 5 минут. 2.2. Гидрологическая обстановка: в норме. 2.3.Лесопожарная обстановка: в норме. 2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме. 2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,11 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 27 марта 2018 года III. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определятьатмосферный фронт низкого давления. Переменная облачность, местами небольшие осадки, в горах до умеренных, преимущественно в виде снега, днем мокрого снега, слабые метели, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный 6-11 м/с, отдельные порывы до 16 м/с. Температура воздуха ночью минус 6-11º, на юге до минус 18°, днем плюс 1-6º, на юге до минус 3º. ОЯ: не прогнозируются. НЯ: не прогнозируются. 3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется. 3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,1) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется. 3.5. Техногенные ЧС: 3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости при туманах, нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима. 3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, порывы трубопроводов при перепадах температуры теплоносителя, нарушение электроснабжения вследствие массового включения мощных обогревательных электроприборов. 3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей). 3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с низкой температурой воздуха ожидается рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями без превышения эпидемиологического порога. 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _201_ обращений граждан. http://www.ozerskadm.ru Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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